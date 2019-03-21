【市前重點睇】道指收跌141點　美元急挫

●聯儲局明確鴿派立場，美元急挫引發匯市震盪，美匯指數低見95.74，最新在95.8水平，離岸人民幣高見6.6778，港匯再觸及7.85，圓匯抽升至110.5，歐元升至1.14水平，英鎊反覆企1.32。金價升上1,314美元。油價漲逾1%，布油高見68.57美元，紐油升破60關，最新報60.02美元。道指期貨向上。



●美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率2.25至2.5厘，並計劃今年9月停止縮減資產負債表。

-聯儲局下調經濟增速預測，點陣圖預示今年不會加息，去年12月則預測加息兩次。

-聯邦基金利率期貨顯示今年降息概率升高。

-美國10年期國債孳息率急挫8.6個點子，報2.5263厘。



●道指反覆收跌141點至25,745點；標指報2,824點，跌8點；納指報7,728點，升5點。

-聯邦政府調查737 MAX適航認證，波音市後跌約2%。

-聯邦快遞、寶馬、瑞銀等巨頭集體警告全球經濟。



●港股ADR指數報29,360點，升39點或0.13%。



●特朗普表示將長時間維持對華關稅，直到確認中國遵守協議。



-美國公布被加徵關稅的340億美元中國商品中的豁免對象，包括泵奶器和一些過濾水設備。



●英國尋求延長時間脫歐，歐股受壓，英國富時100指數報7,291點，跌32點或0.45%；德國DAX指數報11,603點，跌184點或1.57%；法國CAC指數報5,382點，跌43點或0.8%。



-英國首相文翠珊已請求歐盟將脫歐日期推遲至6月30日；計劃將脫歐協議第3次提交議會表決。

-英國官員消息透露，下周二或下周三是議會對脫歐協議再次投票時機。

-歐洲理事會主席圖斯克表示，短暫延遲英國脫歐是可能的，但這取決於英國下議院對脫歐協議投票支持。



●紐油期貨一度升穿60關，收報每桶59.83美元，升0.80美元，或1.36%。布蘭特原油收報68.50美元，漲0.89美元或1.32%。



-美國上周原油庫存大減958.9萬桶，創2018年7月以來最大單周跌幅，意味供應緊張形勢加劇。



●紐約期金一度跌穿每安士1,300美元，為3月18日以來首次。收市則跌0.4%，報每安士1,301.70美元。



●國務院延續部分已到期稅收優惠政策，並對扶貧捐贈和污染防治的第三方企業給予稅收優惠。



●日本政府月度經濟報告下調對3月的經濟評估，為3年來首次。



●香港金融管理局再承接35.4億港元沽盤，連續3日入市以捍衞聯繫匯率機制，銀行體系結餘將跌至647億港元。



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