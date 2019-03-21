中國融保金融最多瀉52%　主席持股遭強制出售

中國融保金融集團(08090)主席持股遭強制出售，股價復牌最多下瀉52%，低見0.042港元，最新仍大挫30.7%，報0.061元，成交逾3.6億元。





【07:40】中國融保金融主席持股遭強制出售 周四復牌

中國融保金融集團周四(21日)復牌。公司公布，其執行董事兼主席彭文堅所持並存放於設有保證金融資之證券交易帳戶的合共4,612.4萬股公司股份(佔公司已發行股本約2.61%)於市場上出售，乃因他的股票經紀於周一(18日)進行強制出售所致。



強制出售前，彭文堅及其間接全資擁有公司添御合共持有公司約9.2億股，佔公司已發行股本約52.09%。而他所持有的約2.08億股(佔公司已發行股本約11.79%)已抵押予股票經紀商。添御持有之6.55億股股份(佔公司已發行股本約37.05%)以Prosperous International Finance Limited為受益人受押記。



公司指出，根據上市規則規定，在刊發財務業績當天及年度業績刊發日期之前60日內，董事不得買賣其所屬上市發行人的任何證券，而強制出售構成彭文堅不遵守上市規則。



另外，核數師對公司截至去年12月底止年度的綜合財務報表的審計工作尚未完成，主要由於待公司提供重大資料而未能繼續進行審計工作，公司決定將延期舉行董事會會議。



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