鮑威爾向新興市場送大禮？還是拉響經濟惡化警報？

綜合市場對聯儲局最新貨幣政策觀點，普遍傾向認為紓緩了新興市場壓力。對沖基金Weiss Multi-Strategy Advisers首席投資官Jordi Visser表示，聯儲局明確鴿派立場，這對新興市場今年的表現來說非常重要，美元應該終於開始疲軟。



他指出，聯儲局2019年不加息將支持新興市場貨幣，但預計美國經濟增長將低於市場預期，這將利淡股市，包括新興市場股市。



西班牙對外銀行駐紐約策略師Danny Fang指，新興市場的上漲短期可能持續，然而，美國和歐洲低孳息率環境將支持風險資產，中期動態不會太清晰並可能會變得棘手；因為，更溫和的聯儲局也意味實體經濟進一步惡化。



國際金融協會高級主任Sonja Gibbs表示，新興市場股債今年以來大部分時間有支持，很大程度上歸因於對聯儲局將更寬鬆的看法，今次聯儲局的宣布比預期更溫和，至少在短期內，應該會軟化美元匯率，這對新興市場總體利好。





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