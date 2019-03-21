【股民熱話】3個理由港股可再坐一會…

港股本周初一度衝上29,486點，與30,000點心理關口的距離不足600點。技術上，恒指由去年10月低位回升至今累升已逾兩成，達到技術上牛市的條件。到底後市是否可以繼續睇好，應該如何部署第二季投資攻略，自是股民最關注的話題。



首先，恒指由去年高位33,484點回落，先在去年6月失守俗稱「牛熊分界線」的250日線，再在去年9月確認失守26,787點(即由高位計跌逾兩成)，進入技術性熊市後，足足跌多2,246點才見底回升。顯見牛熊分界線及技術性熊/牛市這兩個技術指標，確具一定的參考性。



再看如今恒指走勢，2月份已重上250日線，周二(19日)高位更曾較去年10月低位升逾兩成，若然未來一周確認企穩在29,500點樓上，即確認進入技術性牛市，在雙重利好技術指標之下，除非外圍有重大不利消息出現，否則後市將維持反覆向上格局，即係未沽得！



其次是，睇番最近各大型企業公布的業績，基本上都在市場預期之內，亦即是說，去年爆發中美貿易戰對企業盈利的影響，尚在可控之列。更何況，去年下半年的跌市，已反映相關的影響。



股市走在經濟前，在今年初內地全面降準，以及4至5月將大規模減稅和降低社保率，5G加速發展，將有助加強內地企業的競爭力，配合資本市場的多項改革，A股生機重現，將釋放出財富效應，應有助改善消費及投資氣氛，故從基本因素看，中企盈利貢獻佔比大的港股，後市反覆偏好不無道理。



最後，就是「母憑子貴」效應。今年多家國際指數公司不是增加就是新納入A股於指數系列比重，意味將有更多長線資金流入A股，將改變A股的投資者結構，由過往由散戶主導的市場，變成機構投資者與散戶分佔相對平衡的健康情況，有利A股減少大上大落的情況，並穩步回揚。



再看今年內地要慶賀70華誕，理論上官方將全方位穩經濟，不容亂局發生。年中科創板推出，將為新經濟及A股氣氛再打「補針」，結合多項穩經濟措施有望於次季開始逐步展現效益。



外圍方面，以美國總統特朗普正積極部署年底競連任工作而言，兩國關係惡化的可能性並不大，而英國脫歐的限期可能會延期兩年，顯見內、外環境風險似乎皆在可控當中。經濟大局趨穩，將會是次季與第3季中港兩地市場的大主題，為兩地股市給力，顯見好友仍佔上風。



走勢上，若然短期恒指確認企穩29,500點樓上，30,000點也許只是一個「心理」關口，而非重大阻力位，不能排除次季繼續向上，回試去年次季阻力位31,500點水平，回吐支持可參考20日線(28,884點)及250日線(28,151點)。



東方產經專欄作者股博士

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