弘和仁愛醫療(03869)公布，2017年12月31日止年度的收入約1.707億元人民幣(下同)(包括2,150萬元的已終止經營業務的收入)，增至2018年同期約3.836億元。



有關增加主因，包括：

(1)去年收購的醫院及醫院管理公司所產生或收取的收入和管理費，即建德和煦企業管理有限公司、慈溪弘愛醫療管理有限公司和浙江廣廈醫療科技有限公司；以及



(2)向楊思醫院收取的管理服務費有所增加。



不考慮非經營因素的影響，集團去年經調整後的純利約9,270萬元。計算經調整純利時並未考慮經調整項目之稅務影響。



儘管如此，集團去年綜合財務報表預期將錄得2,100萬至2,700萬元的淨虧損，以及4,800萬至5,400萬元的公司權益持有人應佔淨虧損。



這些虧損主要因為：(1)管理層股份獎勵攤銷費用；(2)發行以港元計值的可換股債券兌換為人民幣，而導致產生匯兌及有關的公允值變動虧損；(3)因收購識別出來的可辨認無形資產的攤銷；及(4)收購和潛在收購醫院及醫院管理公司，以及發行可換股債券產生的開支及應計專業服務費。

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