【空軍透視】美團沽壓恐陸續有來

兩隻同股不同權股份小米集團(01810)及美團點評(03690)，近日先後派成績表。前者去年虧轉盈，賺135億元人民幣，後者則勁蝕逾千億元人仔，一賺一蝕，本來股價應有唔同命運，但兩股近日卻齊齊走弱，原來同樣遭到「空軍」襲擊。



資料顯示，小米周三(20日)公布業績後，其沽空金額升至7.34億元，按日急增2.4倍，沽空比率再升至30%以上。該股近月主要在11.5至12.6元之間橫行整固。由於績後市場對其看法參差，加上沽空活躍，相信股價短線將在50日線約11元至100日線約12.2元反覆，若能上破區間阻力值得順勢跟進，否則有機會繼續向下，不妨謀定後動。



至於美團之沽空亦持續高企，周三沽空金額按日增2.3倍至4.97億元，沽空佔成交比率升至51%，為最近兩個月第二高。集團業績差就不在話下，近日更被指通過手機偷聽用戶說話，雖然已作出澄清，但料打擊市場信心。加上半年禁售期剛剛屆滿，相信短線沽壓陸續有來，暫不宜多手博反彈。

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