FOMC急急結束縮表　加劇企業和家庭對前景擔憂

聯儲局一連兩天會後宣布，計劃9月底結束縮減資產負債表，由10月開始，將抵押貸款證券(MBS)回籠本金再投資於美國國債。聯邦公開市場委員會(FOMC)公布資產負債表正常化的最新原則和計劃如下︰



●FOMC計劃從2019年5月開始，把減持美國國債的月度上限從300億美元下調至150億美元



●計劃在9月底結束對公開市場操作帳戶(SOMA)資產的減持(即結束縮減資產負債表)



●計劃允許削減MBS持有量，從而與長期主要持有國債的目標保持一致



●從2019年10月開始，機構債和機構MBS到期本金將再投資於美國國債，最高限額為每月200億美元；超出的部分將繼續再投資於機構MBS



●結束縮表後的平均銀行準備金規模，可能仍在一定程度上高於實施貨幣政策所需要的準備金水平



●當FOMC認為銀行準備金下降到政策有效實施所必要的水平時，將繼續增加證券持有量，以跟上聯儲局負債增長的步伐(即再行寬鬆)



主席鮑威爾表示，資產負債表規模可能將略超過3.5萬億美元，到年底資產負債表將佔GDP的17%左右，低於2014年底時的25%。



他承認，經濟增長放緩程度超出預期，未來首要目標是「維持經濟增長和就業」；並暗示，因通脹低迷、風險顯現，聯儲局將長期暫停加息。點陣圖暗示今年沒有加息，2020年加息1次。



該局將2019年GDP增長預測由之前的2.3%下調至2.1%；預計今年底失業率由之前3.5%調升為3.7%。整體通脹水平下降主要是因為能源成本。預期中值顯示，美國中長期GDP增速將保持在1.9%，預計核心PCE通脹率從今年到2021都將保持在2%。



聯儲局的鴿派程度超過市場預期，所展示各方面指標都有所弱化。美國利率期貨交易商押注2020年首次政策會議上降息的機率為48%。



政策聲明發布後，美匯指數跌穿96關，主要非美貨幣以及現貨黃金則強勢上揚。其



Greenwood Capital首席投資官Walter Todd表示，明確9月結束縮表，時間比人們預期的要早。



荷蘭國際銀行稱，該行曾預計聯儲局今年加息預期將從2次下調至1次，但今日把兩次加息預期都取消，實在令人意外，這只會讓市場認為其下一步行動將是降息。這種急劇轉變可能會加劇企業和家庭對前景的擔憂。



凱投宏觀高級美國經濟學家Michael Pearce表示，聯儲局的潛在經濟預測「仍然過於樂觀」。



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