人民幣中間價上調251點　市場關注「逆周期因子」調整

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.6850，較上日開市價回升251點子。



聯儲局明確鴿派立場，美匯指數隔夜跌破96關，離岸人民幣(CNH)升破6.70水平高見6.6778；亞洲市美匯指數最新企95.8水平，CNH早段由6.6893，回升至6.6811，最新報6.6845。



招商證券首席宏觀分析師謝亞軒稱，聯儲局進一步明確不再收緊政策，預計美匯指數衝高回落態勢將獲確認，人民幣有望進一步上升，下半年或升破6.50元；至於美匯指數能否跌破88的低位、從而確認結束此輪上漲周期，還需要看未來美國乃至全球經濟基本面的發展。



謝並認為，人民幣壓力減少後中國貨幣政策受到的牽制也會減少，能夠更多追求維護本身的基本面。



中國金融40人論壇高級研究員管濤周一在報告中稱，最近人民幣匯率止跌回升，主是來自逆周期調控下的人民幣匯率「易漲難跌」，下一步需關注「逆周期因子」的調整，這將對未來人民幣匯率走勢產生重大影響。



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