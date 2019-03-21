港股29400上落　地產股個別發展　恒基系做好

A股全線向上，港股漲逾百點，恒生指數重上29,400水平。國企指數升約80點，主板成交440億港元。



騰訊績前於370關口上落。建設銀行、中國平安及滙豐控股靠穩；中國移動及友邦保險升0.3%。



恒基地產升3%，是表現最佳藍籌，市場憧憬主席李兆基交棒後，集團有機會重組，同系中華煤氣亦漲2%。



聯儲局今年將不再加息，地產股個別發展。九龍倉置業升0.8%；新鴻基地產升0.4%；領展升0.2%；新世界發展、恒隆地產及信和置業逆市偏軟。



新華保險績後飆逾8%，是表現最佳國指成分股。其他內險股都做好，中國太保升2.7%；中國財險及中國人保升逾1%；中國人壽升0.3%。





【09:21】騰訊績前偏軟 恒基地產有追捧

聯儲局明確鴿派立場，道指期貨升近百點；港股開市靠穩，恒生指數高開66點或0.23%，報29,387點；國企指數高開25點或0.22%，報11,650點。



騰訊今日公布業績，股價低開0.5%報368港元。友邦保險及中國平安低開0.4%；滙豐控股靠穩；中國移動高開0.3%。



萬洲國際獲大摩唱好，股價高開3.5%，是表現最佳藍籌。恒基地產績後有追捧，高開1.8%，主席李兆基考慮退休。



油價續升上4個月高位，三桶油高開0.4%至1.1%。中國石油及中國海洋石油今日公布業績。



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