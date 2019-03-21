A股快報：兩市向好　金融及地產股靠穩

內地股市個別發展，滬綜指高開3點或0.11%，報3,094點；深成指高開8點或0.08%，至9,808點；創業板指數低開4點或0.26%，報1,683點。



板塊方面，次新股領漲2%，船舶製造股升1.4%，石油股升0.4%，金融及地產股靠穩。



工業大麻板塊有炒作，金鷹股份及誠志股份升停板。



啟迪桑德及啟迪古漢漲停。兩公司稱，間接控股股東啟迪控股簽署《合作框架協議》，此後雄安集團和/或雄安新區管委會控股的基金與清華控股並列成為啟迪控股第一大股東。



永輝超市高開0.1%。公司與麥德龍中國有初步溝通，未實質性商業洽談收售事宜。



蘇美達平開，報5.25元人民幣。蘇美達集團與意聯銀行簽署諒解備忘錄，藉此協助意大利對華出口。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

