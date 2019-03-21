【即市分析】呢個板塊要早落注　有買貴冇買錯！

東方產經專欄作者司慕渢：今年內地經濟內外挑戰甚多，促使官方更主動採取措施，疏導市場風險，穩定經濟，當中重要的一步，乃推動創新，創造新價值，才能為供給側改革給力，以實現經濟改革階段性的成果。



講到創新，今年5G及超高清都是創新科技的投資大主題。隨着網絡資費不斷下降，以及5G的快速發展，將促使內地消費者的生活模式轉變，更多的應用科技於生活之上，配合超高清視頻產業發展，將為許多消費性產品帶來革新性的發展，家電業是其中一個主戰場。



事實上，當手機5G與家電連網應用普及化，家電產品的性質將會有重大改變，由過往可能一件用上十年八載才棄掉的消費品，演變成一個連繫家居、電訊、金融等多功能領域的智能產品，變相提升至一個具增值功能的電子消費品，產業全面升級將為企業帶來可觀的商機，投資者應好好把握。



環顧中資家電股(家電股板塊表現：https://bit.ly/2T3acfJ )，TCL電子(01070)的發展較具優勢，因同系集團企業集家電和通訊科技業務於一身，相信在智能家電產品研發方面的競爭力會較強，可視為首選之列。



至於創維數碼(00751)，去年業績見改善，今年OLED電視產量有望增加，不妨留意月底業績消息，或提供重估動力。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

