Levi's強勢回歸美股市場　估值高達518億元

美國經典牛仔褲品牌Levi Strauss & Co於1985年私有化，34年後重新上市，將於美國時間周四(21日)登陸紐交所，股份代號「LEVI」。



該股的每股定價為17美元，較原招股價14至16美元更高。涉及發行約3,670萬股，集資約6.23億美元(約48億港元)，估值高達66億美元(約518億港元)。



Levi's於1873年取得牛仔褲發明專利，曾於1971年上市，但於1985年私有化。2003年公司曾陷入破產邊緣，現任行政總裁Chip Bergh於2011年加盟後，業務漸重上正軌。



截至去年11月止1年，Levi's收入增長14%至56億美元，當中批發業務佔三分二；純利由前一年約2.81億微升至約2.83億美元。



公司指出，集資或用作收購，認為海外市場有重大發展空間，又稱中國佔全球兩成服裝市場，但中國只佔公司收入約3%。



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