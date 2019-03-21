港股格局：郭家耀料於高位徘徊

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，聯儲局今年都不會加息，港美息差不會進一步擴闊，套息交易活動會收斂，屆時港匯會喘定，暫未見大量資金流走，加上在聯儲局放鴿消息支持下，料港股可在高位徘徊。



他預計A股短線有回吐壓力，但中長線料反覆向上，因兩會推出不少政策扶持經濟，市場頗受落，MSCI擴大A股納入因子，亦令外資持續留入A股，對後市有提振作用。



至於在幾隻藍籌公用類股份，電能實業(00006)及長江基建(01038)派息都令投資者失望，股價受拖累，似乎只有中華煤氣(00003)能維持每年增加派息及送紅股，是收息公用股首選。



另外，騰訊控股(00700)今日(21日)會公布業績，郭估計只會錄得低雙位數增長。投資者應留意兩點，第一是公司管理層對手機遊戲業務前景的看法，第二是其他業務可否逐步取代手遊業務。



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