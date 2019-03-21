港股格局：耀才許繹彬稱熊去牛來之說言之尚早

港股企穩，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今日(周四)是萬眾期待的超級星期四，美聯儲局議息後公布維持息率不變及9月停止縮表、多隻重磅股包括股王騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、長和(00001)及長實集團(01113)業績亦將揭盅，令投資者早已引頸期待。



雖然大多數市場意見不太看好股王第四季表現，希望發布的成績未致於令所有「訊眾」失望。恒指本周在站穩29,000點後，即使下跌也是跌勢輕微，維持大漲小回的格局，但現階段是否就斷言大市已由熊市轉入牛市，由於中美貿易戰能否和氣收場至今仍為未知之數，熊去牛來的說法仍是言之尚早，美國狂人真的就此罷休，須拭目以待。



他補充，股民現在樂觀心態主要是建基於中國透過減稅降費簡政拯救經濟的決心，增值稅改革新政快將於4月1日正式實施，內地政府將製造業等行業16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業10%的稅率降至9%；保持6%一檔的稅率不變，預計整體增值稅減稅規模超逾9,000億元人民幣，應對民間的經濟起著提振的作用。



同時，國內科創板亦於本周起動，預計首批科創板企業最快可於6月中在上海證券交易所掛牌。國內的融資平台逐漸與國際化接軌，對香港而言是利弊共存，科創板的出現會否對本港主板以至創業板有競爭意味呢？筆者的答案是肯定的，尋求上市的企業面對更多不同的融資平台選擇，自然會更加精挑細選，挑個最具經濟效益的上市舞台。香港一貫打著國際金融中心的旗號，面對愈來愈趨白熱化的區內競爭，在強調監管嚴格、法律健全、人才優秀的固有優勢上，確實要未雨綢繆開創「人冇我有、人有我優」的優勢，方可保住全球IPO融資龍頭的寶座。



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