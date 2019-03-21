【即市分析】美國議息結果有啟示！

東方產經專欄作者帥哥：美國作為環球儲蓄貨幣，加上大部分市場都以美元計價，其息口前景對投資市場影響巨大。



美國聯儲局周四凌晨維持基準利率不變，但就對市場釋放更強烈鴿派信號，除計劃今年9月停止縮減資產負債表外，於點陣圖更預示今年內不會加息，對比去年12月時預測加息兩次大幅下降。



美匯指數即時跌到落95.9，美國10年期國債孳息落到去2.525厘，再睇埋聯邦基金利率期貨顯示今年降息機會率上升，6月減息0.25厘機會率為11.6%，到12月減息0.25厘機會率為29.2%，減息0.5厘的機會率亦有5.2%，數字反映投資市場認為美國加息周期或完結並迎來減息期，咁對港股又有乜啟示呢？



從基本面分析，對息口敏感的本地地產股、高息公用股及房託基金等中線應該最受惠，事關息率下跌應可減低供樓成本，刺激樓市成交；另美息回落則有望擴闊公用股及房託基金與美息之間差距，增加吸引力；相對地，國際金融股受息差收窄影響，淨利息收入或減少影響盈利前景，前景較為不利。



此外，中資航空股一方面受惠美元匯率下降，減少以美元作為主要資本開支的同時，另一方面卻受累油價因商品市場或因美元回軟而反彈，增加相關燃油成本，對板塊影響較中性。



簡單而言，美息及美元未來走向，對港股後向影響巨大，在美國加息周期有機會完結下，板塊強弱互換不是奇事，大家宜做定功課，準備迎接新一輪市況。

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