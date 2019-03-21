二手成交：海逸豪園頂層戶SSD鬆綁即沽賺2球

利嘉閣地產首席聯席董事潘立信表示，市場新近錄得紅磡海逸豪園5座頂層戶成交，單位實用面積約539方呎，建築面積約675方呎，採兩房間隔，座向南面，外望開揚樓景，原開價1,000萬港元放售，經議價後最後以950萬元沽出，減價50萬元或約5%，折合實用面積呎價約17,625元，建築面積呎價折合約14,074元。



他續指，由於上述頂層戶並無電梯直達，住戶須步行一層，故成交呎價亦較市價略低。據了解，原業主約於2015年6月份，以約745萬元購入上述單位，持貨滿3年，SSD(額外印花稅)鬆綁即轉手，現帳面獲利約205萬元，物業升值約28%。



海逸豪園本月暫錄11宗成交個案，平均實用面積呎價約18,700元。現時屋苑約有370個放盤提供，入場價由830萬元起。



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