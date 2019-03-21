【專家樓評】李志成：新居屋出籠　樓市短期料降溫

發展商推盤節奏加快，多個市區新盤都以低入場門檻出擊吸客，市場反應熱烈，銷售成績理想，預計將凍結市場大批購買力。



另一邊廂，新居屋有機會在5月份出台，6個屋苑總共提供超過4,800個單位，預計以五九折推售，最平賣156萬港元，價錢吸引，預計吸納中細價樓買家申請，相信不少人更會等待抽籤結果出爐才再做入市嘅決定，所以預期新居屋推出將會進一步鎖緊市場部份二手購買力，特別是細價樓市場。



據資料顯示，2月份500萬元或以下二手住宅註冊量，佔整體二手住宅註冊量的比率跌穿4成水平，連跌兩個月。



事實上，在中美貿易戰現曙光、聯儲局預計停加息以及財政預算案未有加辣等利好因素支持下，準買家入市信心增加，購買力湧現，樓市小陽春提早在首季出現，二手成交錄得價量齊升，市場普遍預期樓價仍有上升空間。



不過，筆者認為，年內一手新盤密密出擊，尤其供應不少銀碼較細的上車盤，加上靈活的付款安排具優勢，勢必攤薄二手客源；再者，新居屋供應多，而且不少位置佳，對上車客有吸引力，或多或少與細價私樓客源重疊。



筆者預期二手成交量有機會短期受壓，近期業主心雄的取態難免短期降溫。未符合居屋申請資格的準買家不妨多出動睇樓，採取「人棄我取」策略，說不定隨時可於二手市場「執到寶」。



香港置業行政總裁李志成



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