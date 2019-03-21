港元拆息︰1個月期續升至1.68厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)普遍上升，隔夜息升穿1厘，至1.1厘；1星期拆息報1.38厘；1個月期續升至1.68厘，為1月7日以來新高，連升11日，並創自去年12月以來最長升勢；3個月期報1.8厘。



21/3/2019

隔夜 1.10268厘

1星期 1.38571厘

2星期 1.80036厘

1個月 1.68393厘

2個月 1.73778厘

3個月 1.80161厘

6個月 1.95250厘

12個月 2.31429厘



20/3/2019

隔夜 0.83036厘

1星期 0.86571厘

2星期 1.61821厘

1個月 1.62143厘

2個月 1.69607厘

3個月 1.76676厘

6個月 1.93661厘

12個月 2.31714厘



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