人民幣Hibor：隔夜息降至2.01厘 CNY高見6.66
2019年03月21日 11:26
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息再跌至2.01厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.47至2.90厘，3、6及12個月拆息由3.04至3.43厘。
21/3/2019
隔夜 2.01536厘
1星期 2.47500厘
2星期 2.61867厘
1個月 2.80533厘
2個月 2.90733厘
3個月 3.04050厘
6個月 3.22300厘
12個月 3.43200厘
20/3/2019
隔夜 2.29483厘
1星期 2.61100厘
2星期 2.72967厘
1個月 2.87683厘
2個月 3.01100厘
3個月 3.07483厘
6個月 3.21500厘
12個月 3.42850厘
人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)曾高見6.6704，最新報6.6838；在岸人民幣(CNY)亦一度升至6.6674，最新報6.6807。
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