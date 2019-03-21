【瑞通推介】騰訊績前有資金開好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局在議息後公布維持利率不變，預計今年內不加息，並計劃9月結束縮表。道指隔晚走勢大幅波動，跌200點後曾倒升，最終收報25,745點，跌141點或0.55%。



恒指周三(20日)收報29,320點，跌145點(或0.49%)，結束4日升勢，周四(21日)早段回穩，一度重上29,400點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾740萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾340萬元，反映投資者續對後市好淡分歧。



騰訊控股周四公布業績，股份周三窄幅上落，曾高見371.2元，創逾7個月高位，平收於370元。投資者關注內地去年暫停審批遊戲版號長達9個月，對集團末季遊戲業務增長的影響。該股周四早段略回至368元水平，下方360.2元的10天線料有較大支持。輪證資金流方面，周三有逾1,600萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則錄約980萬元淨流入，是連續第4日錄淨流入。周四早段有資金流入其好倉作睇好部署。



長和同樣於周四放榜，周三市傳淡馬錫擬出售屈臣氏約10%權益，潛在買家包括騰訊和阿里巴巴，而長和作為屈臣氏大股東，被券商視為可受惠估值重估。該股周三升逾2.5%，一舉升穿10天和20天線，周四早段繼續靠穩，曾重返83元之上，後市留意有否機會上試近期高位84.85元。周三分別有90萬和3萬元淨流入其好倉和淡倉。



周五出業績的中國石油化工，周三收跌1.8%，以全日低位6.61元收市，4連升告終但險守10天線。周四早段高開後回落，呈爭持格局。集團早前公布2018年度業績快報，雖然受到子公司聯合石化「炒燶期油」事件困擾，但按中國會計準則，全年純利按年多賺22%至623.86億元人民幣。另有報道指，主要資產來自「三桶油」的油氣管網公司最快6月底掛牌。周三有40萬元淨流入其好倉，淡倉同日有6萬元淨流出。



美團點評上市前投資者及基石投資者的禁售期於周三屆滿，有近27億股解禁，加上據報美團旗下應用程式竊取用戶私隱，拖累該股周三曾挫6.6%，收市跌幅收窄至3.75%，險守50元關。股份周四早段未能守穩50元關，跌約2%，暫連跌3日。周三有近700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄520萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。



長和輕微價外、中短期購證(27948)，行使價90元，2019年9月到期，實際槓桿9倍。



中石化價內、中年期購證(29694)，行使價6.5元，2019年11月到期，實際槓桿5.2倍。輕微價外、中短期沽證(27113)，行使價6元，2019年8月到期，實際槓桿7.1倍。



中石油輕微價外、中短期購證(25349)，行使價5.98元，2019年8月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中年期沽證(27232)，行使價4.88元，2019年10月到期，實際槓桿5.3倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿6.3倍。輕微價外、中年期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿4倍。



美團價外、中年期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60798)，收回價28710點，槓桿比率40.3倍。熊證(65478)，收回價29790點，槓桿比率43.2倍。



騰訊牛證(58332)，收回價350.1元，槓桿比率15.4倍。熊證(64338)，收回價389.9元，槓桿比率14.8倍。



長和牛證(58818)，收回價74.2元，槓桿比率8.6倍。熊證(58822)，收回價86.8元，槓桿比率9.2倍。



中石化牛證(68147)，收回價6.21元，槓桿比率13.5倍。熊證(61698)，收回價6.95元，槓桿比率9.3倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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