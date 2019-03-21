【即市分析】新華保險績佳追得過？

東方產經專欄作者股博士：中資保險股近期陸續派成績表，其中新華保險(01336)公布去年純利為79.22億元人民幣(下同)，按年增長47.2%，每股盈利2.54元，並宣派現金股息0.77元，派息比率30.3%。該股今早(21日)顯著做好，現急升8.9%報41.25港元。



集團期內收入合計為1,519億元，按年升6.2%；總保費收入及保單管理費收入亦升11.9%。實現一年新業務價值122.1億元，同比增長1.2%；新業務價值率顯著提升至47.9%，按年提高8.2個百分點。



績後多間大唱好，瑞信、瑞銀及美銀美林分別看好其去年新業務價值增長，分別予其「跑贏大市」「買入」及「買入」評級，目標價分別升至46元、50.2元及45.62元。交銀國際亦將其目標價由40元升至48元，維持「買入」評級。



該股今早在佳績支持下再度升穿40元關口，成交配合升勢，且50日線有勢升穿100日及250日線，短線若能升穿並企穩於前高位阻力約42元樓上，後市有望更上一層樓，目標價先睇47元，38元支持未宜有失。

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