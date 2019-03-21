【高盛推介】資金追捧恒指Put及小米Call

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周三(20日)結束四連升，收市跌145點。周四(21日)早段則輕微反彈，在29,300至29,450點間上落，現報29,426點，升105點。



另一方面，小米集團周二(19日)收市後公布去年業績，全年盈利達135.54億元人民幣，轉虧為盈。去年收入1,749.15億元人民幣，按年升52.6%。惟業績未能刺激股價，周四早段繼續下跌。



觀察認股證資金流向，可見近期資金追捧恒指認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,530萬元。而小米認購證於近期亦獲資金追捧，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約3,370萬元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產，當中周三更佔約1,330萬元。



投資者如計劃部署恒指認沽證，貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約3個月的恒指沽證(27332)，行使價28,858點，2019年6月27日到期，實際槓桿14.5倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約7.7%，年期約5個月的恒指沽證(27820)，行使價27,158點，2019年8月29日到期，實際槓桿11.8倍，中年期兼高槓桿。



投資者如計劃部署小米認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約9%，年期約6個月的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿5.0倍，貼價兼高槓桿。



以及可留意年期約5個月，較價外的小米購證(12165)，行使價14.4元，2019年9月3日到期，實際槓桿5.2倍，行使價11.5至14.5元間、街貨低於20%的中年期產品中，槓桿較高之一。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

