【午市重點睇】紐油升上60.1美元　金價見1319

●美匯指數亞洲市在95.8水平上落，圓匯企110.5；歐元兌美元報1.142，英鎊報1.321。港匯又觸及7.85，最新升上7.847水平。離岸人民幣高見6.6704，最新重回至6.68。金價高見1,319美元，布油報68.5美元美元，紐油升上60.1美元水平。道指期貨續向上。



●恒生指數半日升49點0.17%，報29,370點，騰訊績前於370關上落。https://bit.ly/2FhDE7L

-中移、香港電訊及數碼通獲香港5G頻段。

-中國融保金融最多瀉52%，主席持股遭強制出售。

-藥明生物控股股東減持5,200萬股，套現40億元。

-敏實集團績後急挫1成。

-亞洲水泥曾飆19%，去年純利大增。

-新華保險飆9%，去年新業務價值微升。



●【即市分析】

-呢個板塊要早落注，有買貴冇買錯！https://bit.ly/2YcA8o3

-美國議息結果有啟示！https://bit.ly/2JClMd4

-中國重汽上升動力增強。https://bit.ly/2UM6fZr

-期結季結在即，淡友暫難翻身。https://bit.ly/2TkGvBN

-【空軍透視】美團沽壓恐陸續有來。https://bit.ly/2Y6TRFD



●公司業績：

-中移全年盈利1,178億元人民幣，增長逾3%。https://bit.ly/2ujXR87



●A股快報：3大指數半日收升0.5%至0.6%。https://bit.ly/2JuFA24

-新諾威周五掛牌，定價24.47元人民幣。

-國家油氣管網公司最快6月底前掛牌。



●亞洲股市：韓澳股中段續個別發展，日股假期休市。https://bit.ly/2Hz6QLf



●金管局陳德霖：警惕聯儲局貨幣政策和全球宏觀環境仍存變數。https://bit.ly/2TmwRi2

-金管局再承接35.4億元沽盤，銀行體系結餘將跌至647億元。

-港元拆息︰1個月期續升至1.68厘。



●人民幣中間價上調251點，在岸人民幣(CNY)兌美元高見6.66。



●人行無進行逆回購操作，公開市場無逆回購到期。



●鮑威爾向新興市場送大禮？還是拉響經濟惡化警報？https://bit.ly/2TU7c5P

-FOMC急急結束縮表，加劇企業和家庭對前景擔憂。https://bit.ly/2CvxJeR



●南韓央行行長李柱烈表示，聯儲局決議比市場預期更加鴿派，相關不確定性已經顯著緩解。



●歐盟峰會將討論與中國關係，世貿改革針對工業補貼。https://bit.ly/2JpT8Mk



●Levi's強勢回歸美股市場，估值高達518億元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】3個理由港股可再坐一會…

https://bit.ly/2TP76w4



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm