【大行報告】恒地績後獲唱好　花旗睇55元

恒基地產(00012)周三收市後發布業績，以及發通告披露主席李兆基有意退休。大行普遍對恒地的投資前景看法樂觀，其中花旗及滙豐把其目標價提升，分別睇55港元及51.4元。恒地股價曾彈逾4%，最新升2.93%，報47.45元。同系的香港中華煤氣(00003)亦升逾2%。



滙豐環球研究發表報告指，恒地去年業績表現穩健，主要受資產出售推動及派息增加的正面因素。對於李兆基有意退休，並由兩名兒子出任聯席主席及總經理，該行認為可提高公司未來發展的透明度，維持「買入」評級，目標價自47.7元上調至51.4元。



花旗報告指出，就香港舊樓重建和農地轉換計劃，料將為恒地提供穩定的土地儲備。在派息慷慨下，該行將其目標價由48.8上調至55元，維持「買入」投資評級。至於交棒的做法，則對恒地沒有任何實質性影響。



摩根士丹利預期，恒地租金收入從2020年開始錄得增長，於2020年的租金收入將按年增12%，惟料政府在農地轉化進展緩慢，給予其「與大市同步」投資評級，目標價44.5元。



另外，麥格理給予恒地「中性」評級，目標價僅38.37元。



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