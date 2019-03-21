中駿集團：今年銷售目標700億元人民幣

中駿集團(01966)公布今年全年銷售目標為700億元人民幣(下同)，較去年銷售額513.6億元，上升約36.29%。主席兼總裁黃朝陽稱，目前可銷售貨值有逾3,000億元，明年目標為1,200億元，長遠期望20家地區分公司平均銷售額每年達100億元。



他指出，繼續專注一線及核心二線城市，三、四線發達省會城市則彈性處理，例如500萬人口以上的地級市也會考慮，整體項目毛利率要求在25%以上。



財務總監兼公司秘書李少波表示，今年買地預算為250億元。去年度集團淨負債比率約60.4%，按年下降10.4個百分點，全年加權平均融資成本與去年上半年持平達6.4%。他預計，今年融資環境較寬鬆，境外美元債等成本都有下降，集團在年初也有發行美元債。



集團旗下長租公寓品牌「FUNLIVE方隅」去年底與基匯資本合作成立投資平台，由集團負責管理營運公寓。方隅行政總裁陳堅透露，目前旗下房源共有約1.3萬間，目標年底增至3萬間。黃朝陽預期，計及基金管理費用，明年長租公寓業務收入可達逾4億元。



談及樓市情況，他認為，樓市容量將維持在每年約13萬億元，增長空間不大，但行業正在加速洗牌，相信未來主流房企將淘汰至剩下約100家。他又指，全世界都在徵收房地產稅，中國沒有不推行的道理。

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