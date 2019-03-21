合和私有化：有小股東反對　指出價太低

合和實業(00054)周四(21日)就私有化進行表決。據現場目測有逾百名小股東出席。



持股約10年的謝先生認為，合和是一間老牌地產商，公司業務發展良好，尤其公司在灣仔有多個商廈項目，亦不會與其他地產商般盲目搶地，「佢哋最好唔好私有化，幫吓我哋老股民買股票」。又謂自己並非為追求其作價可有更高溢價，僅看好公司前景，派息又穩定，一旦公司私有化失敗，將會立即增持股份。



黃先生同樣投下反對票，認為公司每股資產淨值約60元，是次交易作價太低，收購價至少50元才接受。他透露，高峰時期曾持有公司逾2萬股股份，期間有減持一半先行獲利，目前持有1萬股股份。



不過，小股東周先生稱，自己持有合和逾20年，每股平均成本價約25元，但現時公司股價僅30多元，直指「扣埋通漲都賺無幾多咋」，期望可趁機套現再作其他投資。



合和去年底獲大股東胡應湘家族以每股作價38.8元提出私有化，若通過私有化議案，合和將於5月正式除牌。



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