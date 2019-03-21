樓價UPDATES：沙田翠華花園錄4球成交

樓價四球單位搶手，其中沙田翠華花園最新有一房單位，以400萬港元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●藍灣半島5座中層D室，實用面積616方呎，三房間隔，以2.45萬元租出，實用呎租39.8元。



●港島南貝沙灣4期7座高層B室，實用面積707方呎，兩房一套間隔，望海景，以2,000萬元易手，實用呎價28,289元。



●西半山殷樺花園2期低層B室，實用面積818方呎，三房一套間隔，以1,880萬元連車位易手，實用呎價22,983元。



●大坑永興閣極高層A室，實用面積535方呎，三房間隔，享全煙花海景及維多利亞公園景色，以1,070萬元將單位易手，實用呎價20,000元，創物業新高成交。



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九龍區

●紅磡海逸豪園5座頂層戶，實用面積539方呎，兩房間隔，原開價1,000萬元，經議價後最後以950萬元沽出，減價50萬元或約5%，實用呎價17,625元。



●九龍塘畢架山花園15座地下單位，實用面積900方呎，連290呎花園，連一個車位，成交價1,440萬元，實用呎價16,000元。



●牛頭角得寶花園H座高層02室，實用面積282方呎，一房間隔，成交價480萬元，實用呎價17,021元。



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新界區

●馬鞍山迎海二期迎海．星灣19座中層H室，實用面積795方呎，三房間隔，以1,450萬元易手，實用呎價18,239元。



●沙田翠華花園C座低層01室，實用面積215方呎，一房間隔，議價後以400萬元易手，實用呎價18,605元。



●沙田第一城本24座低層H單位，實用面積326方呎，兩房間隔，以450萬元易手，實用呎價13,804元。



●粉嶺居屋景盛苑A座低層04室，實用面積546方呎，三房間隔，議價後以居二市場價340萬元獲承接，實用呎價6,227元。



●元朗世宙2座低層J室，實用面積425方呎，兩房間隔，原叫價658萬元，反價2萬以660萬元沽出，實用呎價15,529元。



●葵涌居屋葵俊苑A座低層6室，實用面積554方呎，三房間隔，業主於去年8月放盤，居二市場叫價575萬元，其後多次減價，放盤7個月，累減100萬元，最終減至475萬元獲買家承接，實用呎價8,574元。



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