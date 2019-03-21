美聯儲格局︰中銀香港料第4季有機會減息

中國銀行(香港)投資管理總經理兼投資主管陳少平表示，美國聯儲局減慢加息步伐的取態較預期「鴿咗少少」，可能前瞻未來經濟存在暗湧，包括就業數據及通貨膨脹較為溫和。他預期今年美國難再加息，甚至第4季有減息的機會。



他認為，若然美國「華麗轉身」停止加息甚或掉頭減息，資金將會流向亞洲及新興市場等非美元區，相信美元會慢慢轉弱，新興市場貨幣將會逐漸上升。



他認為香港今年內加息機會幾乎降至零，即使美國年底前掉頭減息，香港跟隨減息機會亦不大，因爲除了觀乎美息走勢，亦需注意香港資金流向。



港匯再觸發弱方兌換保證，金管局今年已五度入市。他指出，季結前拆息將會進一步上揚，惟短期內欠缺大型招股活動，料月底前港元1個月期拆息僅會上升10多點子，由於市場套息交易活躍度下降，認為銀行體系結餘再大幅縮減機會不高，惟4月份港匯有機會再觸發弱方兌換保證，預期今年上半年前，銀行結餘會縮至約500億港元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm