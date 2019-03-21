新華保險：健康保成增長動力

新華保險(01336)新業務價值錄1.2%增長至122.1億元人民幣(下同)。公司副總裁兼總精算師董事會祕書龔興峰稱，去年公司的銷售團隊及業務結構經歷變革，但業務發展仍能保持增長趨勢，對表現感到滿意；今年將繼續進行轉型、提升銷售與規模，以及利潤率等。



去年度公司總投資收益率下降0.6個百分點至4.6%，他表示，今年第1季度資本市場回暖，對全年的投資收益表現有較高的預期。



經過近年轉型發展後，健康保險漸成公司增長動力，去年健康保險的保費收入上升36.2%，至425.71億元，於總保費收入佔比達34.8%。他認為，內地民眾對健康保險的需求仍大，未來將續以銷售健康險等保障類產品為核心，推動業務發展。



新華保險股價表現理想，最新報41.65港元，大幅抽升10%。

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