美聯儲格局︰代理唱好樓市　資深投資者料急彈後回落

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局表明今年不加息及結束縮表，將對香港樓市起刺激作用。



事實上，自農曆新年過後，香港一、二手市場成交急增，3月份至今，新盤市場已錄逾1,400宗一手成交，相較2月同期錄得逾3倍的升幅。同時，多個二手屋苑亦出現新高成交量，樓市成交量小陽春已可確認。



他相信，息口走勢明朗相信有助增強置業人士入市信心，決定會加快，今次升市仍以中小型物業為火車頭。預料本周六日睇樓量、以至10大屋苑成交量有機會按周升3至4成。



發展商加價仍算克制，料本周六首次開售的一手項目可錄得非常理想的銷情。而二手盤源長期短缺，料二手樓價將加快反彈步伐；原本預期今年內中原城市領先指數CCL有機會返回去年高位，現料可提早於5月份已可達去年8月188.64點之歷史高位。



另外，資深投資者吳龍飛表示，美國不再加息，預期成為近期樓市的推動力，估計未來數月樓價會升得更急。但他維持暑假後樓市掉頭回落的睇法，因國際政局仍有不明朗因素，加上公營房屋供應大增，吸走上車客購買力，屆時可能股、樓齊跌。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，加息因素如「兩面刀」，不加意味經濟不符合預期。而香港一直較受內地影響，故美國維持息口不變的影響力不會太大。當然市民買樓成本會較低，但其實自加息後息率仍處於低水平。今次美國不加息的消息對市場只有鞏固作用，不會刺激市民入市意慾。



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