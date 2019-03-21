【即市分析】美圖賣「機」轉型博翻身？

東方產經專欄作者帥哥：近期多隻新經濟股陸續公布業績，美圖公司(01357)截至去年底止年度虧損達12.55億元人民幣(下同)，較2017年之虧損1.97億元大幅增加，惟今早(21日)股價不跌反升，現彈高7%報3.97港元。



集團去年收入按年倒退37.8%至27.91億元，銷售及營銷開支按年大增82.5%至10.21億元，研發開支增加68.2%至6.99億元，營運表現似乎疲弱。



不過，值得留意的是，美圖表示將在今年中之前完全關閉智能手機業務，惟相信對集團的收入影響不大，因手機業務的虧損嚴重，未來集團的主要收入將為互聯網相關收入，料其佔比高於50%。睇番旗下美圖秀秀應用的月活躍用戶數目於今年2月創歷史新高達1.19億，去年互聯網業務收入按年增長26.3%至9.48億元，相信該業務將成為集團新增長動力。



另外，集團去年11月將美圖品牌授權小米集團(01810)推出未來的美圖手機系列，首個合作項目最快或於6、7月公布詳情，美圖主要協助研發及鏡頭技術支援，相信亦將成為股價上升催化劑，因此今早股價得以重拾升勢。



該股去年底低見1.94港元(下同)後觸底反彈，並已成功升穿去年初延伸的下降軌阻力約3.2元，上周高位曾見4.56元，走勢明顯轉強。集團擬轉型至輕資產互聯網業務，若然市場受落，帶動股價短期重上4.5元並企穩其上，後市有望展開新升浪，下一較大阻力在250日線約5.4元，3.2元支持不容有失。

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