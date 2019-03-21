【高盛推介】港交所認購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所將於下周五(29日)公布業績，股價於周一(18日)曾升至281.8元，創1年高位，惟周二及周三(19及20日)從高位回落，累計跌約2.4%。周四(21日)早段則高開約0.7%，及後升幅收窄。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署港交所認購證，周二及周三共錄得約490萬元資金流入。



觀察近日港交所認購證資金需求，可見市場集中留意行使價在300元附近的長年期、低面值的100兌1產品。投資者如看好，可留意當中價外幅度約10%的購證(27648)，行使價301.08元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.4倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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