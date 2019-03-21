味千中國：冀今年淨增百間店　囤豬肉控成本

中國連鎖餐廳經營商味千(中國)(00538)主席兼行政總潘慰在業績會上稱，去年11月更新菜單，並上調價格，帶動人均消費及今年首2個月的收入有增長。



至於開店步伐，她表示，今年目標總門店超過850間，門店淨增加約100間，選址主要在主流商場，其中將在香港開設8至10間店；另目標翻新150間店鋪。



財務總監程波預料，今年總資本開支約2億人民幣。



被問及內地爆發非洲豬瘟，有否影響公司的食材價格，潘回應，公司採取全球化採購策略，又引入西牙豬肉代替中國豬肉，而豬肉價格上漲是公司意料之內，故在去年下半年開始囤貨，會嚴控食材價格。



隨着內地外賣需求不斷增加，去年旗下經營外賣業務門店614間，來自外賣業務的收入逾2億元人民幣。隨着公司去年第4季在上海推出「自加熱」的外賣功能包裝，將逐步推廣至全國分店，預料外賣業務能進一步提升。



至於公司早前公布，前首席財務官劉家豪涉嫌挪用公司全資子公司味千中國集團管理的資金，並已向警方舉報。潘指出，公司發現後已立即採取行動，惟現在處於法律程序中，不便多講。



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