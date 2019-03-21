港信用卡貸款創新高　95後新一代飆89%

香港經濟增長放緩，信用卡貸款創新高！信貸資料庫環聯數據顯示，香港2018年第4季信用卡應繳款項按年增5%至1,360億港元，為有紀錄最高；1995年後新一代的應繳款項增幅最強勁，達89%。



按揭貸款方面，去年第4季按揭貸款帳戶總數按年增7.3%至55.32萬個，惟按揭貸款查詢數目則按年跌23%；按揭貸款逾期還款率僅為0.04%，由年初至今保持不變。



環聯香港研究及顧問部總監劉俊傑稱，香港信貸市場持續增長，但消費者信貸產品的違約率仍然處於低水平，反映消費者管理個人財務得宜。



環聯又指，香港人平均持有超過5張信用卡，高於美國人均不足3張的水平；其中，以飛行里數兌換計劃為賣點的信用卡，最受高消費及年輕人歡迎。



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