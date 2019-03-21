樓價UPDATES：市況回勇　東堤灣畔現破頂價！

樓價回勇，東涌東堤灣畔本月6宗成交，包括1宗逾千萬元買賣個案，該三房連套房單位以1,090萬元售出，創今年同類新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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九龍區



●將軍澳清水灣半島5座高層A室，實用面積680方呎，三房套房間隔，以908萬元成交，實用呎價13,353元。



●九龍站擎天半島5座高層A室，實用面積632方呎，兩房套房間隔，成交價2,013萬元，實用呎價31,851元。



●旺角四喜樓中層戶，實用面積615方呎，兩房間隔，原開價680萬元，減價30萬元或約4.4%，以650萬元易手，實用呎價10,569元。



●長沙灣昇悅居8座極高層A室，實用面積491方呎，兩房間隔，以901.8萬元成交，為近期同類新高價，實用呎價18,367元。



●奧運站帝柏海灣5座低層D室，實用面積743方呎，三房連套房間隔，成交價約1,788萬元，實用呎價24,065元。



●紅磡環海•東岸1B座中高層K室，實用面積307方呎，一房間隔，減價11.2萬元，以約608.8萬元售出，實用呎價19,831元。



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新界區



●屯門豐景園2座中層8室，實用面積309方呎，兩房間隔，成交價436萬元，實用呎價14,110元。



●東涌東堤灣畔7座高層A室，實用面積868方呎，三房套房間隔，開價1,100萬元，減至1,090萬元成交，實用呎價12,558元。



●上水御皇庭3座低層H室，實用面積374方呎，兩房間隔，減價15萬元，以495萬元售出，實用呎價13,235元。



●沙田中心佳寧大廈低層C室，實用面積347方呎，兩房間隔，以約600萬元易手，實用呎價17,291元。



●上水順欣花園3座低層H室，實用面積583方呎，三房間隔，減租1,000元，成交月租15,500元，實用呎租26.6元。



●元朗PARK YOHO Venezia第7B座中層B室，實用面積583方呎，兩房間隔，以月租1.43萬元租出，實用呎租24.5元。

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