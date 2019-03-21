【即市分析】金礦股再次金光閃閃

東方產經專欄作者司慕渢：美國聯儲局一如預期維持利率不變，惟點陣圖預示年內不會加息，市場更開始估計年尾有機會減機，在息率前景轉淡下美元中線或反覆回軟，商品市場乘勢彈起，紐約期指衝上60美元樓上，金價最高見過1,318.9美元，金礦股今日(周四)走勢跑贏大市，似有再展升浪迹象。



其實，金價抽上除因美元回軟外，聯儲局停止加息走向，亦正反映美國經濟底子或較預期中弱，實體經濟難以支撐利率正常化環境，故金價其實受上述兩大因素刺激，未來上升動力或較預期中更強。



睇番幾隻金礦股招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)即市分別升3.4%至4.6%不等，其中以紫金礦業走勢較靚仔，剛剛上破短期降軌阻力，首站目標上望前高位3.57元，止蝕位3.2元。



另外，反映倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價格的SPDR金ETF(02840)緊貼金價走勢，近期走勢反覆回升，若然金價繼續向上，基金價格有勢上試1,000元或更高水平。

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