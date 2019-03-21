既要經濟好　又要通脹低　特朗普想得美！

外國傳媒報道，1986至1989年為聯儲局官員之一的資深經濟學家Robert Heller警告，美國總統特朗普料會對聯儲局今年「不加息」表示歡迎，惟他的經濟增長強勁「美夢」恐會落空。



Heller說：「特朗普最近沒有再怎樣抨擊聯儲局，應該對目前當局立場十分高興；但他也會陷入兩難！一方面，白宮官員會說經濟將會增長、表現真的良好...另一方面，他們又想低利率。但這絕不能兩全其美！」



何解？經濟增長通常都會引發通脹，如果不理會，讓價格持續上揚直至失控的話，就會損害購買力，民眾的信心就會動搖，從而再影響經濟。因此，聯儲局的職責之一就是要防止通脹損害經濟，手法通常是透過加息，令企業及個人覺得借貸變得昂貴，從而為經濟過熱降溫。



他期望聯儲局在今年中能重啟貨幣收緊政策，以便盡快為下次衰退前「儲救市彈藥」。



市場已普遍預期下次經濟衰退將在2020年或2021年發生，惟目前聯邦基金利率僅2.25至2.5厘，不足以應對衰退。因往績顯示，「救市最低消費」是5厘。



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