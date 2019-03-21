歐股個別發展　德銀挫逾3%

歐股早段個別發展，英國富時100指數升0.18%，報7,304點；德國DAX指數跌0.52%，報11,543點；法國CAC指數跌0.16%，報5,374點。



油價走勢上揚，利好基礎資源股，力拓集團(Rio Tinto)升1.9%；必和怭拓升1.65%；英美資源集團升1.52%；嘉能可升1.51%。



德意志銀行及德國商業銀行的合併協商有變數，德國左翼黨(Die Linke)及部分官員表明會反對合併計劃，德銀及德商銀的股價挫3.53%及2.54%。



差價合約交易商IG Group第三財季收入下跌12%，其股價挫逾一成。



海德堡水泥上調2019年業績指引，惟其股價跌1.7%。





【21:16】歐股三大指數開市升跌不一，英國富時100指數升0.21%，報7,305點；德國DAX指數跌0.27%，報11,572點；法國CAC指數跌0.1%，報5,378點。



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