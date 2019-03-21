【市後重點睇】金價高見1320美元　道期回軟

美匯指數升見95.9水平，圓匯企110.4；歐元兌美元報1.142，英鎊報1.321。港匯最新企7.848水平。離岸人民幣企6.68。金價高見1,320美元，布油企68.5美元，紐油企60.1美元。道指期貨倒跌85點。



●市後關注點

-17:00 歐洲央行發布經濟公報

-17:30 英國2月零售銷售

-18:30 歐盟峰會開幕

-20:00 英倫銀行(英國央行)公布議息結果

-20:30 美國3月16日當周首次申請失業救濟人數，3月費城聯儲製造業指數



●恒生指數全日跌249點或0.85%，報29,071點。業績出爐前夕，騰訊收跌1.89%。https://bit.ly/2FhDE7L

-吉汽去年純利增18%，股價一度抽升近5%。

-中移去年盈利升3%，派息遜預期，收跌近5%。

-華潤醫藥全年純利增15%，王春城接任主席。



●A股快報：滬綜指險守3100，創指漲近1%。https://bit.ly/2JuFA24



●亞洲股市：韓股收升，半導體股炒上。https://bit.ly/2Hz6QLf



●歐股三大指數開市升跌不一，英國富時100指數升0.21%，報7,305點；德國DAX指數跌0.27%，報11,572點；法國CAC指數跌0.1%，報5,378點。



●【大師午間教路】騰訊績後見真章！https://bit.ly/2Fmvb3r



●【名家貼士】李偉傑：恒安值得趁低吸納。https://bit.ly/2HLYI9d



●【股匯攻略】美元轉弱，點部署最值博？https://bit.ly/2ukLw3e



●【即市分析】

-美圖賣「機」轉型博翻身？https://bit.ly/2OjD0dX

-金礦股再次金光閃閃。https://bit.ly/2HM7owj



●【大行報告】恒地績後獲唱好，花旗睇55元。



●美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率2.25至2.5厘，並計劃今年9月停止縮減資產負債表。



●美聯儲格局︰

-代理唱好樓市，資深投資者料急彈後回落。

-渣打指明年都無加息空間。

-中銀香港料第4季有機會減息。

-王美鳳料銀行短期調整息率機會微。



●滙豐銀行維持最優惠利率不變。



●香港信用卡貸款創新高，95後新一代負債飆89%。https://bit.ly/2FquSph



●味千中國：冀今年淨增百間店，囤豬肉控成本。



●新華保險：健康保成增長動力。



●合和私有化：有小股東反對，指出價太低。



●中駿集團：今年銷售目標700億元人民幣。



●新盤部署：家壹開放式戶最細199方呎起，或下月推售。

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