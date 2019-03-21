新盤部署：維峯·浚匯最快下周開價　首批涉最少50伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯剛上載樓書，預計下周開放示範單位予公眾及上載價單，首批最少50伙，售價參與港島區樓盤，並料為本年港島區首個推售樓盤，將於4月初開售。



樓盤展銷廳設於中環，將設兩個交樓標準示範單位，均為一房間隔。項目提供216伙，間隔包括開放式及一房，當中以一房單位為主打，佔全盤近8成，實用面積244 至302方呎，而開放式戶面積由175至200方呎。



項目引入新門鎖，住客可透過智能手機或八達通，進出住所大門、大廈及會所，亦可透過手機查看出入紀錄，以及註冊一次性密碼供訪客到訪。



對於美國今年不會再加息，他指今年首季新盤成交量較去年上升，代表買家信心已回復，而公司對今年市場有信心。

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