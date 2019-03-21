長實集團去年多賺33%　末期息1.43元

長實集團(01113)公布，2018年度全年業績，收入644.81億港元，按年增加1.09%，錄得股東應佔溢利401.17億元，按年增加33%；每股盈利10.85元，擬派末期息每股1.43元。



期內，出售投資物業收益118.28億元；重估投資物業收益41.55億元，按年減少57.6%。重估及出售投資物業前溢利為241.34億元，按年升18.7%。



至於已確認物業銷售收入為347.67億元，按年跌18.8%，物業銷售收益則為120.03億元，按年減少26.1%。若按地區劃分，去年香港物業銷售收入按年跌10.1%至114.97億元，收益亦跌26.7%至35.8億元。

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