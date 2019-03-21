中石油去年賺近526億人幣　按年升1.3倍

中國石油股份(00857)公布，截至去年底止年度業績，股東應佔淨利潤為525.91億元人民幣(下同)，按年升1.3倍；擬派未期息每股6.271分，另派特別息每股2.729分，共派息9分。



2018全年，集團營業額為23,535億元，按年升16.8%；每股基本收益0.29元。集團於業績公告內指，去年財務狀況保持穩健，有息債務、資產負債率、資本負債率均有下降；現金流狀況良好，自由現金流持續為正。



集團表示，去年度堅持穩健發展方針，著力推動高質量發展，抓住國際油價前三季度震盪上行和天然氣需求旺盛等有利時機，優化油氣兩條業務鏈運行，持續深化改革創新，深入實施開源節流降本增效，實現了生產經營平穩受控運行，經營業績持續向好。



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