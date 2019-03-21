長和去年多賺11%　派息2.3元

長和(00001)公布2018年度全年業績，期內收益總額4,532.3億元，按年升9.2%，錄得普通股股東應佔溢利390億元，按年升11.1%，每股盈利10.11元，按年增加11%，派末期息2.3元。期內，EBITDA總額錄1,135.8億元，EBIT錄728.85億元，按年分別增長9%及8%。所有核心部門於年內均錄得基本業績提升。



業績報告指出，於2018年全球經濟境況持續波動，第4季更顯著惡化。至年底時，貨幣政策方向、貿易糾紛與英國脫歐磋商之不明朗情況均減低投資意欲及貿易流量。融資條件收緊，主要貨幣兌美元轉弱，商品價格亦大幅下跌。然而，集團仍保持可觀盈利增長及穩固財務狀況，部分源自2017年及2018年成功完成多項主要交易。



此外，報告又指基建部門於2017年所收購業務帶來之全年貢獻，加上於2018年9月收購Wind Tre餘下50%權益帶來之新增利潤，均令盈利及現金流有所增長。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm