【fb直播】沈大師踩場　拆解騰訊業績！

港股業績期「超級星期四」終於嚟到！當中股王騰訊(00700)最受關注，究竟這份成績表會有驚喜？定驚嚇呢？往後又點樣左右大市？



外圍方面，美國聯儲局繼續放鴿，預期年內不再加息，9月底亦計劃結束縮減資產負債表！美匯受累跌至6個月底位，將對金融市場帶嚟咩影響？



兩大藍籌中國移動(00941)及吉利汽車(00175)中午公布業績，績後股價兩極走，何解呢？《東網Money 18》專程搵來訊匯證券行政總裁沈振盈，踩入騰訊業績會現場，為大家一口氣拆解多份業績！歡迎網民加入討論及發問！



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