【股王業績】騰訊去年賺787億人幣遜預期　上季大跌三成

騰訊(00700)公布2018年度全年業績，期內收入3,126.94億元人民幣(下同)，按年增加32%，錄得股東應佔盈利787.19億元，按年升10%，低於市場預期822.9億元；每股盈利8.336元，擬派末期息每股1港元。



單計去年第4季，收入848.96億元，按年增加28%，按季則增加5%，低於市場預期833.8億元，增速亦為2015年第2季以來首次下降至20%以下；股東應佔盈利142.29億元，差過市場預期175.5億元，更按年大減32%，為2005年上市以來最大單季跌幅。同時淨利潤率也下降至16.8%，為近年來單季度最低。



業績顯示，截至2018年底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數目增至約10.98億，按年增長11%。微信進一步提高了低線城市的滲透率，覆蓋更廣泛的用戶年齡層。每天平均有超過7.5億微信用戶閱讀朋友圈的發帖。同期QQ的整體月活躍帳戶數增至8.07億。



該集團2018年智能手機遊戲業務收入778億元，按年增長24%，第4季收入190億元，按年增長12%。



另外，2018年網絡廣告業務收入581億元，按年增長44%；第4季收入170億元，按年增長38%。在微信朋友圈、小程序、QQ看點移動廣告聯盟的推動下，社交及其他廣告收入全年按年增長55%至398億元，第4季則按年增長44%至118億元。



期內媒體廣告收入全年增長23%至183億元，第4季則增長26%至52億元。其中，2018年視頻廣告收入按年增長34%，第4季按年增長21%。

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