今年美國最筍工作：機器學習工程師年薪逾百萬奪冠

外媒報道，根據美國知名求職網站Indeed.com發布2019年美國最佳工作榜單。機器學習工程師(Machine Learning Engineer)年薪逾百萬港元，排名第一；全棧工程師排名第三；而全行業領域的最佳工作中，科技領域佔有9席。



最近，Indeed發布一份2019年最佳工作清單，排在榜首的是機器學習工程師，職位的平均年薪為14.6萬美元（約114萬港元），去年的增長率高達3.4倍。



不過，雖然技術職位上榜較多，但是也面臨危機。根據Glassdoor的報告，數據科學家（Indeed排名22位）的年薪相比去年的增速在減少。2月份數據科學家的平均工資與去年同期相比下降1.4%。



Indeed的這份榜單評選了兩個維度：時間維度：以2015年至2018年之間的工作崗位增加衡量。另一為數量維度：以及工資最高（平均年薪在7.5萬美元）來衡量。



這兩個維度綜合判斷，機器學習工程師從去年的第四，上升到今年第一名，並且平均年薪為14.6萬美元。



機器學習工程師是一個非常有前途的職位，大多數機器學習工程師已完成碩士學位或參加在線認證課程。人工智能現在是發展最快的行業，已經滲透到各行各業中，比如一些傳統行業比如汽車和家庭音響系統。這一趨勢也體現在工作崗位上。



在Indeed榜單中，跟技術相關的崗位有9個，說明目前高技術可以和高收入劃等號，分別是：（1）機器學習工程師、（3）全棧開發人員、（10）Salesforce開發人員、（11）機械人工程師、（12）高級產品設計師、（13）電腦視覺工程師、（15）產品負責人、

（18）敏捷教練、（22）數據科學家。



另外，筍工榜單第二名是傳統的保險經紀人職位，這也是該職位今年首次出現在名單上。第三名是全棧開發工程師，這一職位去年排名第二。



由於超過90%的智能手機用戶使用應用程序，因此全棧開發人員的角色仍然處於高需求狀態並不奇怪。另外，全棧開發工程師還有一點非常讓人羨慕：可以期待更多的空閒時間。



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