遊戲行業報告：2018年手遊支出是端遊的2.1倍

外媒報道，AppAnnie與IDC發布聯合發布《2018遊戲行業聚焦報告》，報告顯示，自2014年，流動遊戲行業在消費支出首次超越家庭主機遊戲和PC端與Mac端遊戲之後，流動遊戲與其他平台的遊戲消費支出差距日益增加。



截至2018年，流動遊戲的消費支出是PC/Mac端的2.1倍，是主機遊戲的2.8倍，這一趨勢或許在未來將進一步拉大。



對於手遊的支出，現在不少人已然形成固定的消費習慣，以《王者榮耀》為例，一款皮膚幾十至上百元人民幣不等，由於皮膚價格不同，遊戲玩家所能夠享受到的遊戲體驗也就自然不同，而現在隨着手遊產業的進一步發展，其未來將不可估量。



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