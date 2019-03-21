【北水追蹤】買萬洲碧桂園內險　沽潤啤中移騰訊

港股今日(周四)先升後跌，尾市一度低見29,051點，收報29,071點，跌249點，主板成交1,140億元。港股通成交額約127億元，按日增加6億元，佔主板成交額約11%。南下資金錄得淨流入約22.2億元人民幣。



萬洲國際(00288)繼續吸金，其港股通錄得淨流入約3.09億元，為全日淨流入最多的個股。此外，碧桂園(02007)、新華保險(01336)及中國太保(02601)分別錄得淨流入約2.56億元、2.72億元及8,595萬元。



敏實集團(00425)及吉利汽車(00175)港股通分別錄得淨流入約1.38億元及6,239萬元。



華潤啤酒(00291)、中國移動(00941)及騰訊控股(00700)港股通分別錄得淨流出1.71億元、1.48億元及1.43億元，前者為全日淨流出最多的個股。

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