【股王業績】去年「埋單」差透　今年展望是...

騰訊(00700)公布2018年度全年業績遜市場預期，業績報告提到，2019年公司展望及戰略時表示，將投資於核心基礎設施及前沿技術，以擁抱產業互聯網的發展趨勢，並繼續推動消費互聯網的變革。



集團將通過持續擴展及互相連接的開放型生態系統，助力企業合作夥伴加強與用戶的連接。憑藉本身的創新科技及技術能力，將致力協助各產業實現數碼化升級和轉型。



在社交平台方面，將加強用戶跟數碼內容、線上功能及線下服務的連接，更會將利用小程序、微信支付及企業微信加強與企業的聯繫。



在網絡遊戲方面，將通過加強內部研發能力及外部合作夥伴關係，讓遊戲產品組合更豐富，將探索新遊戲類型，以及提升海外發行能力，進一步擴大海外業務。



在數碼內容方面，將繼續投資及發展訂購業務。



在廣告業務方面，將提升客戶定向的技術能力，以進一步提高廣告主的投資回報率，及廣告與消費者的相關性。



在金融科技方面，將推動支付產品開發的創新，增加新的支付使用場景，亦會擴展金融科技解決方案及產品組合，以滿足用戶的財富管理及財務需要。



在雲服務方面，將整合先進的雲計算能力、數據分析、AI及安全解決方案，為零售、金融、交通運輸、醫療保健及教育等不同產業提供定制解決方案。

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