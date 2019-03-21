長和業績：李澤鉅指併購先看成績　不是看比例

長和系去年計劃併購澳洲天然氣管道公司APA失敗，長和(00001)主席李澤鉅稱，沒有見到中國人相關公司特別被拒的情況，反而很多地方歡迎外來投資。例如集團最近在意大利電信業務便併購成功。



另外他稱自接任後，公司穩健和發展的策略不變，「外面風大浪大，(投資)質素更緊要」，他解釋所謂投資質素，是包括地域上的分散，行業上的分散和可以逆周期。



他特別強調，公司做併購的傳統從來沒有志在必得的心態，「無心路歷程、成功失敗，無咁激昂」，而且公司以成績優先。他說：「寧願做4個(研究)中(標)3個，都好過做2個中2個」，不是看比例。



至於他被問到女兒李思德加入了長實旗下的公司，李大聲笑言：「細路女，放過佢啦！」又稱每個爸爸都想培養子女。



另外，他在離開記者會現場時，被問到自己任主席後第一份全年業績會給自己打多少分數，他只笑而不語離開。

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